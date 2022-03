Milan Jaff vangittiin murhan yrityksestä epäiltynä – vakavasti loukkaantunut ammuskelun uhri jätettiin sairaalan eteen

Murhan yritykseen liittyen on vangittuna kaiken kaikkiaan kolme henkilöä ja lisäksi pidätettynä on yksi henkilö.

Epäilty murhan yritys on tapahtunut Vantaalla viime elokuussa. Poliisin mukaan kyse oli kahden katujengin välisestä yhteenotosta, jossa molempien katujengien jäsenten epäillään ampuneen toisiaan kohti ampuma-aseella.

Uhri jätettiin sairaalan eteen

Jaffin lisäksi murhan yrityksestä epäiltynä on vangittu myös vuonna 1997 ja 1998 syntyneet miehet. Lisäksi poliisi on pidättänyt yhden vuonna 1999 syntyneen henkilön tapahtumiin liittyen.

– Esitutkinnassa on selvitetty tapahtumien kulkua ja tutkinnan perusteella laukauksia on vaihdettu puolin ja toisin. Poliisin käsityksen mukaan ampumistilanteen taustalla on jengien välienselvittely, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista.