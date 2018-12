Moni yhtiö kilpaili tänään myydystä suomalaisesta pelistudiosta – toimitusjohtaja kertoo mikä ratkaisi 610 miljoonan kaupan

Small Giant Gamesin toimitusjohtaja ja yksi perustajista kertoo, että yhtiön hyvä menestys on näkynyt jo yli vuoden ajan kiinnostuksena suomalaisstudiota kohtaan. Liikkeellä on ollut yrityksiä niin Aasiasta, Euroopasta kuin Yhdysvalloista.

– Meille oikeastaan tuntui, että tämä on niin optimaalinen tilanne. Tämä taho, joka meidät osti ja ihmiset siellä - se ajatus siitä, ja se yrityskaupparakenne, jossa pystytiin turvaamaan isoa arvoa tällä hetkellä, mutta myös on hyvin kiinnostava mekanismi tulevaisuutta varten yhteistyössä tämän pörssiyhtiö Zyngan kanssa, toimitusjohtaja Timo Soininen kertoo.

"Kauppa oli kieltämättä iso"

– Kauppa oli kieltämättä iso ja kyllä me olemme tyytyväisiä. Tässä nimenomaa kiinnostavaa oli se, etä tämä oli vasta hyvä alku. Me päästään nyt seuraavien vuosien aikana rakentamaan merkittäävää arvoa meidän entisille osakkeenomistajille osana tätä uutta yhtiötä. Tämä oli juuri se kiinnostava asia; me halutaan olla merkittävä osa tässä kasvavassa pörssiyhtiössä sen sijaan että me oltaisiin ehkä joku pienempi ratas jossain jättikoneistossa, Soininen kertoo.