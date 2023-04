Miksi tulosennuste ei ennustanut vaalien kärkikolmikkoa oikein? – Professori Kimmo Grönlund: "Harmittaa"

Professori Kimmo Grönlund: "Harmittaa"

– Olisin mieluummin esitellyt ennustetta, joka on täysin oikein. Näin ei tässä käynyt.

– Olisin itse toivonut, että se olisi ollut vielä osuvampi. Mutta tämä on uutta Suomessa. Maailmalla tämä on erittäin tavallinen tapa tehdä vaaliuutisointia.

Perussuomalaisten kannatuksen ala-arvionti isoin virhe

– Se on ehkä suurin virhe. Perussuomalaiset meni turhan alakanttiin. Ei kauheasti lohduta, että keskusta ja RKP olivat lähes oikein, Grönlund sanoo.

Kyselyn painokertoimia kehitetään

– Käytännössä tällaisiin kyselyihin on helpompi saada politiikasta kiinnostuneita ja koulutettuja ihmisiä, Grönlund kertoo.

Tuloksista oppia seuraaviin vaaleihin

Niin sanottu ovensuukysely ja sen nopeatempoinen uutisointi mediassa oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Maailmalla, kuten länsinaapurissamme Ruotsissa menetelmä on ahkerassa käytössä.

Ovensuukysely on vain pieni osa Åbo Akademin tutkimusta, vaan kyselyissä on kysytty suomalaisilta monenlaisia kysymyksiä eduskuntavaaleihin ja politiikkaan liittyen. Tuloksista on luvassa raportti kesällä.