Viikonloppuna Suomea pieksevät voimakkaat tuulet.
Laaja myräkkä saapuu Suomeen viikonloppuna ja sen odotetaan aiheuttavan häiriöitä sekä liikenteessä että sähkönjakelussa.
– Myrskytuulia on jo ollut, pahimmat tuulet ovat nyt länsirannikolla, sanoo meteorologi Jenna Salminen.
Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen lauantaina laajalle alueelle maan pohjoisosia lukuun ottamatta sekä kaikille merialueille.
Viikonlopun aikana tuulivahingot ja sähkökatkokset ovat mahdollisia.
Myrskytuulet nostattivat aallokkoa Pyhärannan Rihtniemessä lauantaina.Lukijan kuva: Åke Nygård
Lauantaiaamu on etelässä selkeä ja aurinkoinen, mutta tuuli voimistuu päivän aikana.
Forecan mukaan maan eteläosissa esiintyy 15–20 m/s puuskia, jotka voivat aiheuttaa tuulivahinkoja.
Tuulet rauhoittuvat yöllä, mutta voimistuvat jälleen sunnuntaina. Tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta kylmää ilmaa.
Sunnuntaille Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen koko maahan Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.
Salmisen mukaan maan pohjoisosissa sateet voivat tulla sunnuntaina räntänä.
