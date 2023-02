Rikostoimittaja debytoi dekkarikirjailijana – MTV:n Rebekka Härkönen kertoo, millaiset suhteet medialla pitää olla poliisiin ja rikollisiin

Parikymmentä vuotta rikos- ja oikeustoimittajana työskennellyt Härkönen on luonut uransa aikana suhteita niin poliisiin kuin rikollisiinkin. Suhteita molempiin osapuoliin Härkönen kuvailee ristiriitaisiksi ja jännitteisiksi.

– Me toimittajat kuvittelemme, että hankimme tietoa lukijoitamme varten. Mutta poliisi ajattelee asian toisin, että se on uhrin ja rikostutkinnan asialla, ja sillä perusteella myös salaa ja pimittää toimittajien mielestä asioita.

Härkönen on työssään yhteydessä myös rikollisiin.

Toimittajan mukaan rikolliset lähteet ovat usein nimettömiä, ja tiedot on varmistettava useasta lähteestä.

– Minun on tärkeä tietää, mikä on rikollisten motiivi kertoa minulle asioita.

Miksi rikoksista uutisoidaan?

– Rikos ei ole rikos pelkästään uhria kohtaan, vaan se on sitä myös yhteiskuntaa kohtaan. Ihmisillä on oikeus tietää kaikista asioista, myös rikoksista. Uhrin suojelu on yksi tärkeimmistä arvoista, kun uutisoidaan rikoksista.