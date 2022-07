Miksi Putinilla ja Medvedevilla on eriäviä lausuntoja? Asiantuntija avaa "pahan ja hyvän poliisin" taktiikkaa

Tutkijan mukaan Venäjällä on pitkä perinne historian käyttämisestä propagandana.

Historian dosentti ja tohtori Lasse Laaksonen kertoo, että Venäjällä on pitkä perinne Neuvostoliiton ajoilta historian käyttämisestä poliittisena välineenä.

Talvisota ei merkityksellinen venäläisille

Venäjällä kuullaan paljon vääristeleviä tulkintoja historiasta. Viime aikoina Medvedev on esittänyt erikoisia väitteitä talvisodasta.

– Mannerheim-linjaa koskien, katsotaan, että se on ollut hukkaan heitettyä rahaa. Siinähän ei ole mitään perää. Jos ajatellaan, että suurvalta hyökkää pienemmän valtion kimppuun ja Suomi pystyy pitämään puolensa kaksi ja puoli kuukautta. Kyllähän Mannerheim-linja ja sen eteen tehty vapaaehtoistyö oli suuri kansallinen ponnistus. Ja se teki tehtävänsä talvisodassa ilman muuta. Toki se murtui loppuvaiheessa. Kuitenkin rauhan voimaan astumiseen asti pystyimme pitämään puoliamme, ja Mannerheim-linja on tässä se oleellisin osa.

Laaksosen mukaan täytyy huomioida, että Medvedev puhuttelee lausunnoillaan vain venäläisiä, jotka eivät lähtökohtaisesti tiedä talvisodasta juuri mitään. Talvisodan esiin nostaminen Venäjällä on erikoista, koska sota ei ollut siellä kovin merkityksellinen.

– Pitkään sitä on pidetty pelkkänä rajaselkkauksena ja puhuttu valkobandiiteista.

Hyvä ja paha poliisi

Laaksosen mukaan Venäjän johdolta tulevissa viesteissä oleellista on nyt moniäänisyys. Talvisodan aikana Vjatšeslav Molotov tunnettiin "Suomen-syöjänä" kovien lausuntojensa vuoksi.

– Stalin oli siellä taustalla se "hyvä poliisi", joka oli pehmeämpi. Tässä tapauksessa Putin on ottanut pehmeämmän roolin. Varmasti Suomen Nato-prosessi on ollut suuri pettymys, mutta ikään kuin todetaan, että ei tämä juurikaan meitä kiinnosta, vaikka tosiasia on aivan toinen.