Leijonien hyökkääjä pääsi tänään eroon ärsyttävästä ”kanahäkistä” – johtaa silti vakuuttavasti yhtä MM-turnaustilastoa

Björninen on vetänyt koko turnauksen alun ajan valkoisen ristikon, vapaammalla termillä kanahäkin kanssa.

– Se oli Joensuun viikolla, kun tuli kiekko naamaan. Huilasin Tshekin EHT-viikonlopun, ja sitten tuli ohjeet. Nyt on kaikki kunnossa, Björninen huokaisee.

Häkistä huolimatta Björninen on häikäissyt hänelle tutulla osastolla. Björninen on ollut koko turnauksen paras aloittaja, huimalla prosentilla (71,62).

– Olen yrittänyt jatkaa omilla vahvuuksillani ja yksinkertaisesti vain luottanut niihin. Sitä kautta se menestys on rakentunut. Täällä on paljon hyviä aloittajia, esimerkiksi tänään illalla Tshekillä on tosi vahvoja senttereitä. Täytyy joka ilta panostaa niihin ja olla parhaimmillaan, Björninen miettii.