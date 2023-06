Miksi juhannuksena on tapana polttaa kokkoa?

Ukko vaihtui Johannes Kastajaan

Useampikin juhannuskokko

Kokkoon liittyy erilaisia perinteitä ja juhannustaiat kuuluvatkin kesään. Kokon ympärillä on tanssittu ja siitä on tulkittu enteitä.

SKS:n arkistoja tarkastellut Nirkko kertoo, että juhannuksena on saatettu tehdä erilaisia kokkorakennelmia. Aluksi on voinut olla niin sanottuja lämmittelykokkoja (risu- ja havukokkoja) ennen isompaa varsinaista kokkoa.

Vanha juhannusperinne

Kokkoperinteessä on havaittavissa eroja sen suhteen, missä päin Suomea on asuttu.

– Voi sanoa, että juhannuskokko on lähtökohtaisesti itäsuomalainen perinne, joka on yleistynyt muuallakin Suomessa 1800-luvulta lähtien, Nirkko kertoo.

– Kyllä se vanhaa perinnettä ja aika yleisesti tunnettua on, mutta kuitenkin enemmän itä- kuin länsisuomalainen juttu. Mutta on juhannustulia polteltu rannikollakin.

Nirkko muistuttaa, että tulia on toki polteltu muinakin juhlapyhinä kuin juhannuksena. Keväällä helatorstain aikaan on voitu polttaa helavalkeita, syksyllä on saatettu sytyttää juhlatuli mikkelinpäivän tai kekrin kunniaksi. Vappukokkojakin on polteltu. Pohjanmaalla poltetaan edelleen pääsiäisvalkeita.