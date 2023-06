Juhannuksena laitetaan koivunoksia ovenpieleen, mutta miksi? Arkistotutkija kertoo

Juhannukseen kuuluu monenlaisia perinteitä . Eräänä sellaisena on ollut laittaa koivuja oven pieleen. Arkistotutkija Juha Nirkko Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta kertoo MTV Uutisille, mistä perinne juontaa juurensa ja miten se on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi.

Nirkko kertoo, että perinne on ollut vallalla Itämeren piirissä, missä koivikkoakin on ollut. Sitä on noudatettu Suomessa keskiajalta lähtien.