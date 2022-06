Keskikesän lemmenloitsut ja juhannustaiat: Tuoko kukkaseppele sulhon neidolle?

Kansanperinteenä tunnetut juhannustaiat ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle; vieläkin haluamme saada selville tulevan sulhon kasvot keräämällä kukkia tyynyn alle, tai kuten Muumien romantiikannälkäinen Niiskuneiti, kurkkimalla kaivoon. Keskiyön auringon voimasta tehdyillä juhannustaioilla on pyritty takaamaan naimaonni, näkemään tuleva puoliso, ennustamaan aviomiehen laatua tai saamaan haluttu henkilö puolisoksi – ja nämä taiat tapahtuivat yleensä ilman rihman kiertämää naimattomien juhannusneitojen toimesta. Niiskuneidillä kävikin tuuri, sillähän muumit eivät vaatteista muutenkaan perusta.

Vaikka usko taikoihin on hiipumassa, perinteet eivät kuole – osa niistä on myös tuunattu uuteen uskoon, omalle ajalleen uskollisiksi.

Lue, millaisia juhannustaikoja on olemassa! Uskaltaisitko itse kokeilla?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Seitsemän kukkaa tyynyn alla ja aviopuoliso vierailee unessa

Yksi kuuluisimmista juhannustaioista on laittaa seitsemän erilaista kukkaa tai yrttejä tyynyn alle juhannusyöksi. Jotkut uskovat, että on erityisen tärkeää poimia kukat tai yrtit seitsemältä eri niityltä. Erityisesti saniainen on toivottu lisä kimpussa: on myös uskottu, että saniainen kukkii vain juhannusyönä. Tällöin kukka pitää kiireesti poimia, jolloin se tuo poimijalleen taikavoimia. Taian myötä tuleva aviopuoliso tulee tervehtimään unessa.

Jos olet kuullut, että kukkia tulisi olla 13 erilaista, pitänee sekin paikkansa: moinen mahtikimppu vain varmistaa, että tuleva puoliso varmasti astelee uniin.

Kukkaseppele tuo sulhon

Tee yhdeksällä heinällä sidottu kukkaseppele ääneti ja aseta seppele tyynyn alle, ja näin näet unta tulevasta puolisostasi. Ota siis kynä ja paperia yöpöydälle ja kirjoita heti aamulla ylös tuon ensimmäisenä unessa vastaan tulleen tuntomerkit, hänen sanomansa sanat tai nimi! Unet kun tuppaavat unohtua heti herättyämme.

Nimeä kukat, löydä sulhanen

Kolmas kukkiin liittyvä taika pistää elämäsi miehet järjestykseen: juhannusiltana asetetaan pään alle yöksi useita kukkia, ja kullekin kukalle nimetään joku poika. Kenen kukkanen on virkein aamulla, on hän tuleva sulhanen.

Tämä taika on varsinkin nuorten tyttöjen suosiossa; vaikka he eivät sulhoa vielä etsisikään, he voivat ottaa kukkien avulla selvää, kuka naapurinpojista tai luokkatovereista mahtaakaan tykätä heistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Käki kukkuu vuosia sulhon saapumiseen

Käki on lintumaailman outolintu. Käkeä pääsee näkemään vain harvoin mutta ääni on kaikille tuttu kukunta. Ulkonäöltään käki tuo mieleen haukan, josta vanhan kansan uskomuskin on peräisin: juhannuksena käki saa vihneen kurkkuunsa, vaikenee ja muuttuu haukaksi.

Juhannusyönä kannattaa kuulostella käen kukuntaa. Jokainen kerta, kun käki kukkuu on yksi vuosi lisää sulhasen löytymiseen. Jos käki ei kuku ollenkaan, tulee sulhanen jo samana vuonna.

Kerro, kerro kaivo tuleva puolisoni

Kaikkien aikojen kuuluisin juhannustaika liittyy kaivoon. Uskottiin, että juhannusneito näkee oman tulevan puolisonsa jos hän katsoo kaivoon, lampeen tai lähteeseen juhannusyönä – alastomana. Kaivo tulee kiertää kolme kertaa ympäri ilman rihman kiertämää keskiyön hetkellä: kurkistaessa veteen näkee tulevan puolisonsa.

Koska kesämökillä saattaa takapihalta löytyä vain likakaivo, on myös pesuvateja tähän taikaan käytetty. Jos juhannuksena sataa, laita pihalle vati tai ämpäri – jospa sadepisarat toisivat mukanaan tulevan sulhon kasvot.

Kaupunkijuhannusta viettäneet naiset sanovat usein kurkkivansa vain lasinsa sisältöön – harvemmin siellä tulevan sulhon kasvoja on näkynyt, mutta ehkäpä suurempi ennuste naimaonnelle on se, kuka onkaan tämän drinkin hänelle tarjonnut!

Joen rannalla sulho, järvessä morsiamen haamu

Kun juhannusyönä pesee kasvojaan joen rannalla, näkee toisella rannalla tulevan miehensä. Ota siis kiikarit mukaan, jos yrität kuikuilla toiselle rannalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Myös miehillä on mahdollisuus saada selville, millainen morsmaikku heille olisi tulossa: "Nuoret miehet naimattomat, jotka tahtovat morsiamensa tietää, menevät järvelle tai virralle vesikivelle istumaan eli semmoisen kiven päälle, jonka ympäritse vesi on. Sieltä saavat morsiamensa haamun nähdäksensä."

Kerro, kerro kuvastin puolisoni

Aseta juhannusyönä kaksi peiliä vastakkain ja katso niistä toiseen. Vastakkaisessa näet tulevan puolisosi.

Nuttu nurin ja näe sulhon kasvot

Juhannusiltana nukkumaan mennessä käännä vasemman jalan sukka nurin. Ennen vanhaan sukan kantapäähän voitiin panna viiden pennin raha: kokeile nyt vaikka euron kolikkoa. Laita sukka sitten takaisin vasempaan jalkaan, etkä sen jälkeen saa enää puhua pukahtaa sanaakaan. Unessa näet tulevan sulhosi kasvot.

Virsikirja pään alla takaa unen sulhasesta

Jos juhannusta vasten yöllä pestyissä vaatteissa nukkuu yön ja virsikirja pään alla, niin näkee yöllä sulhasensa.

Mielitietyn pellolla

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Juhannusyönä neitosen pitää mennä kieriskelemään ilman rihman kiertämää mielitiettynsä pellolle. Jos yökasteinen pelto ei houkuttele, voit juoksennella yhdeksää ojaa pitkin ja kiertää pellon kolmesti. Kun ihastus syö syksyllä leipää, joka on tehty sen pellon viljasta, jossa neito on tehnyt taikojaan, leimahtaa syöjän lempi neitoa kohtaan.

Rohkea rokan syö: uskaltaisitko juoksennella kolme kertaa mielitiettysi asunnon tai vaikkapa auton ympäri ilman rihman kiertämää? Tänä päivänä siveyspoliisit voivat napata alastomana kukkujat.

Ruispellon antia ja ennustusta langoista

Salainen vaellus ruispellossa on ollut myös yksi tapa saada tuleva puoliso selville. Sido viiteen rukiinolkeen erivärisiä lankoja: punainen, musta, vihreä, keltainen ja valkoinen. Ota korret yhteen käteen ja leikkaa tasaisiksi. Aamulla selviää tulos: se korsi, joka on eniten kasvanut, kertoo tulevaisuuden. Punainen merkitsee iloa, vihreällä pääsee pian naimisiin, keltainen ennustaa huoruutta, musta murhetta ja valkoinen kuolemaa.

Jos taas nuori mies kulkee juhannusyönä ojia myöten ruispeltoon, hän näkee tulevan morsiamensa aaveen.

Äänet kertovat mitä luvassa

Juhannusyönä on kehotettu menemään kolme kertaa muutetun rakennuksen katolle. Erilaiset äänet kertovat mitä on luvassa: soitto ja musiikki tietävät häitä, lapsen itku lapsia ja lautojen kalina tai vasaran nakutus ruumisarkkua tai kuolemaa.

Ken kuoppaa kaivaa...

Tee juhannusyönä kuoppa, ja peitä se siitä otetulla turpeella. Jos siihen ilmestyy aamulla jotakin elävää, pääsee kuopan tekijä naimisiin. Asioita on tulkittu eläimen mukaankin: muurahainen kertoi hyvää, mato tai sontiainen pahaa. Samana yönä on voitu tehdä kolmekin eri kuoppaa, joista sitten kävi ilmi naimisonni, rikkaudet tai kuolema. Mieti kuitenkin kahdesti, uskallatko kuoppaa alkaa itsellesi kaivaa!

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lemmenloitsut

Lemmenloitsut kumpuavat pitkälti kansanrunoudesta. Naiset nostattivat loitsuilla niin leipätaikinan kuin sulhasehdokkaan lemmentunteetkin. Loitsut ovat lausuttujen, kuiskattujen, ajateltujen tai laulettujen sanojen ketjuja, joilla on tarkoitus vaikuttaa tapahtumien kulkuun tai aikaansaada jotain tapahtumaan yliluonnollisesti. Suomalaisia ja karjalaisia loitsuja tunnetaan muistiinmerkittyinä paljon, useimmat niistä ovat kalevalamittaisia.

"Nouse lempi liehumahan, kunnia kupajamahan."

Tänä päivänä lemmenloitsuja voi luritella myös yhdessä ystävien kanssa tai itsekseen omasta päästään: tärkeintä on, että itse uskoo loitsunsa voimaan. Joten varo vain, mitä toivot.

Juhannussaunan vihta ja loitsut

Juhannussaunassa valmistaudutaan houkuttelevammaksi kosinnan kohteeksi lukemalla loitsuja ja kylpemällä kukista tehdyllä vihdalla. Kukka- tai katajavastoin voi kutsua lempeä tai karkottaa kipuja.

Lempeä toivova poimii vastaansa niin monta lehtipuun lajia kuin suinkin löytää. Koko komeus höystetään kukkasin. Kipeitä paikkojaan hyvittelevä taittaa vastansa sekaan katajan oksia. Kipujen karkotukseen voit käyttää vettä; valele vettä kauhalla kipeän paikan päälle. "Vesi on vanhin voitehista."

Osaatko sitoa vihdan? Juttu jatkuu videon alla.

2:06 Näin sidot itse vihdan.

Kukkavastoilla kylvetetään tuoreeksi, houkuttelevaksi, kauniiksi ja tuoksuvaksi. Entiseen aikaan on ajateltu varsin käytännöllisesti: kukoistavasta vastasta siirtyy hyviä ominaisuuksia vastottavaan, etenkin kun vaikutusta on terästetty oikeilla sanoilla.

"Nytpä taitan taikavastan, lempivastan lekahutan, justihin juhannusyönä, pienen pietarin välillä."

Lemmenloitsut ovat tehneet nuorille naisille hyvää: kun naista kehutaan, itsetunto sekä -varmuus nousevat. Siitä kun lähtee saunan jälkeen salaperäisen, saunanraikkaana ja itsevarmuutta uhkuen tansseihin, hetihän hänet huomataan. Menkää siis juhannussaunaan ja kehukaa toisianne vuolaasti!

Juhannussaunan jälkeen

Juhannussaunan jälkeen vasta heitetään saunan katolle tai katon yli. Vihdan tyven osoittaessa kotia päin saa olla vuoden kotona, kirkolle päin osoittaessa tarkoittaa heittäjälle kuolemaa ja jos tyvi kääntyy jonnekin muualle kuin edellä mainittuihin paikkoihin niin sinnepäin joutuu naimisiin. Jotkut taas uskovat, että sinne minne vihta osoittaa, sieltä suunnasta puoliso saapuu.

Halkojen määrä kertoo pääsetkö naimisiin

Kahmaise juhannusyönä halkopinosta pino halkoja, ja laske ne. Parillisen luvun saanut pääsee pian naimisiin. Jos teitä on monta, parillisen luvun saaneet ovat seuraavia, ketkä pääsevät astelemaan alttarille.

Kiire kirkkoon?

Naimisiin päästäkseen on tyttöjen käveltävä kaksi kertaa myötäpäivään kirkon ympäri ja yhden kerran vastapäivään kontinkantajan vastustamiseksi. Lisäksi sen jälkeen on käytävä kirkkorannassa huuhtelemassa silmänsä, jota tehdessään on kuiskattava itsekseen: "Lurtti (sulho) lupasi tullakseen Pärttylin päivänä sunnuntaina."

Naimaonnea niityltä

Saat hyvän naimaonnen, jos kieriskelet juhannusyönä alasti kasteisella niityllä. Taian salaisuus piilee ihosi keräämissä yökasteen pisaroissa: se kuka kyseisen niityn omistaa (tai ketä tuolloin ajattelet), joutuu pauloihisi.

Jos et halaja lähteä alastomana niitylle piehtaroimaan, kerää kastepisarat nenäliinaan ja pyyhi sillä kasvosi. Vaikket tämän myötä haluamaasi poikaa valloittaisikaan, vältyt tarujen mukaan turhilta kesakoilta ja kaikilta muiltakin ihosairauksilta koko tulevan vuoden.

Voit myös kokeilla olla ilman meikkiä ja ehosteita koko juhannukset: jospa luonnollisuus takaisi naimaonnen.

Alaston löytää mielitietyn?

Kuten huomattua, juhannustaikoihin liittyi usein naisen alastomuus. Nuori tyttö voi mennä keskiyöllä kolmen tien risteykseen, riisuen siinä itsensä alastomaksi ja lakaisten teitä kaikkiin kolmeen suuntaan. Näin tuleva puoliso tulee häntä tiellä vastaan. Jos kukaan ei tule, ei tyttö sinä vuonna pääse naimisiin – ensi vuonna sitten uudestaan!

Paita muurahaispesässä

Kuinka kääntää katseet? Tyttöjen paitaa on pidetty ennen kolmena yönä ennen juhannusta muurahaispesässä. Juhannusaamuna paita otetaan pesästä pois, ja tyttö saa pukea sen ylleen kokolle mennessään. Paita tekee tytöstä arvokkaan, lemmekkään ja huomatun. Varmista kuitenkin, ettei paitaan ole jäänyt muurahaisia...

Kokko

Kokkojen polttamisen alkuperäinen merkitys on liittynyt suojautumiseen ja puhdistautumiseen. Tulen voima on suojannut juhlivaa kansaa ja navetan karjaa pahoilta hengiltä. Kipunoiden lennosta ja savun runsaudesta pääteltiin tulevan sadon runsaus ja myöhemmin kekäleet ja tuhka vietiin pellolle.

Juhannustaian mukaan on hyvä, jos silmiäsi kirvelee juhannuskokolla. Juhannuskokon savu kiemurtelee sen luokse, jonka häitä vietetään pian. Kun juhannuskokko on poltettu, tytöt ovat hyppineet kokon savun yli nostaakseen. Tulen yli voi hyppiä myös toiveita esittäen.