Miksi alle 12-vuotiaiden riskiryhmää aletaan rokottaa, vaikka perusterveet odottavat lisätietoa rokotehaitoista? Näin vastaa STM:n strategiajohtaja

Alle 12-vuotiaat riskiryhmään kuuluvat lapset voivat saada koronarokotteen vielä tänä vuonna, vaikka koko ikäryhmän osalta odotetaan lisätietoja rokotteiden vaikutuksesta.

Lasten infektiolääkärin mukaan menettelyssä ei ole mitään poikkeuksellista, vaan kyseessä on riski–hyötyanalyysi.

– Tämä on sitä ihan normaalia hyötyjen ja riskien arviointia, tätähän kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on nyt tehnyt ja tähän he ovat päätyneet, lasten infektiolääkäri Tea Nieminen Uudesta Lastensairaalasta kertoo.

– Jos on tällainen ryhmä, jolla se oma tautitaakka on sangen pieni, niin silloin meidän pitää olla hyvin varmoja siitä, että se on turvallinen se valmiste. Sitten taas jos ihmisellä on jokin perussairaus, niin tässäkin ikäryhmässä on järkevämpi rokottaa kuin jättää rokottamatta, Nieminen selventää.

"Ihan kuin aikuisten rokotuksissa"

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola korostaa tilanteessa kokonaisriskiarviota.

– Riskiryhmäläisellä vakavan taudin mahdollisuus on isompi, ja jos rokote siltä suojaa niin hyödyt ylittää haitat, Pohjola kertoo.

Pohjola täsmentää, että Suomessa seurataan Euroopan tautiviraston tekemää linjausta siinä, kun lähdetään liikkeelle riskiryhmistä.

– Ihan niin kuin aikuisten rokotuksissakin lähdettiin, hän huomauttaa.

Mitä lasten riskiryhmät ovat?

Määrittelyt lasten riskiryhmille THL kertoo tarkemmin lähiaikoina. Lasten riskiryhmät eivät välttämättä eroa suuresti aikuisten riskiryhmämääritelmistä.

– Tähän varmasti kuuluu ainakin kaikki sellaiset lapset, joiden immuunipuolustus on heikentynyt sen takia, että heillä on jokin perussairaus, Nieminen kertoo.

Myös tietyt lääkitykset voivat heikentää puolustuskykyä, kuten esimerkiksi syöpä- ja elinsiirtopotilailla.

Vakavan tautimuodon sairastaneita vain vähän

Riskiryhmän laatiminen vie vielä aikaa, koska Suomessa vakavaan koronatautiin sairastuneita lapsia on ollut niin vähän ja heillä on hyvin vähän selkeitä riskitekijöitä.

Sairaalahoitoon Suomessa on joutunut 5–11-vuotiaista yhteensä reilut 30. Kaikilla heillä ei ole perussairautta taustalla. Lapsillakin esimerkiksi ylipaino lisää vaikean koronataudin riskiä.

THL on kuitenkin arvioinut, että ilman rokotusta noin 20–30 prosenttia lapsista voi saada koronavirustartunnan maaliskuuhun mennessä ja jopa sata lasta joutua taudin myötä sairaalaan.

Lasten rokotteessa vähemmän RNA:ta

Alle 12-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset voidaan aloittaa, kun lapsille sopivat rokotevalmisteet saapuvat maahan. Erona aikuisten rokotukseen on lähinnä lapsille riittävä pienempi annostus.

– Se on periaatteessa sama rokote, mutta RNA:n määrä on kolmasosan siitä, mitä se on aikuisten valmisteessa, Nieminen selventää.