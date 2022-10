Miksi ainoastaan valkoihoinen kelpaa "oikeaksi" suomalaiseksi? Mixed-suomalaisten hiuksia pidetään eksoottisina ja heille puhutaan englantia

Joo, mukavaa että ope ottaa kielelliset vaikeudet huomioon, mutta kaverini on asunut Suomessa koko elämänsä, jopa kauemmin kuin minä, mutta vain häneltä kysyttiin tätä, todennäköisesti koska hänellä on tummemmat piirteet ja vierasperäinen etunimi. Kaverilleni tämä oli todella outo tilanne.

Mixed-suomalaisuus käsittää laajan ja moninaisen joukon, ja sen ytimessä on itseidentifiointi. Termillä tarkoitamme kokemusta kuviteltujen eri ”rotujen” ja/tai kulttuurien risteymässä olemisesta. Tähän kokemukseen voi liittyä ristiriitaisia odotuksia, ennakkoluuloja ja toiseuttamista. Suurin osa mixed-suomalaisiksi identifioituvista on myös mixed-raceidentifioituvia. Joukkoon identifioituu myös ruskeita adoptoituja sekä aina tai hyvin pitkään Suomessa asuneita ihmisiä, joiden molemmat vanhemmat ovat ruskeita.

Toisen suomalaisuuden kyseenalaistaminen tekee kipeää

– Jos yhteiskunnan eri tahoilla kyseenalaistetaan suomalaisuus, kun itse identifioituu suomalaiseksi ja on vahva kokemus suomalaisuudesta, on se yksi kipeimmistä kokemuksista haastattelujen perusteella, sanoo Janina Waenthongkam.

"Tuntui ihan superkiusalliselta kun ennen vaaleja meidän kouluun tuli ehdokkaita ja sit siinä kuuntelet kun persut puhuu maahanmuuttajista ja mietin et miten se näkee mut ja mitä se aattelee musta. Niin on tollasia ajatuksia mitä ei varmasti valkoisten tarvii miettiä. Sit koulussa tilanteet joissa on puhuttu Afrikasta tai maahanmuuttajista niin on tullut pieni ahdistus et vaihdetaanko aihetta."