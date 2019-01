Mikroelokuvia ja simulaattoreita: Puolustusvoimat uudistaa alokkaiden koulutusmenetelmiä – "Kuri kyllä säilyy jatkossakin"

Uusia menetelmiä testataan muun muassa Porin prikaatissa, jossa tuore erä alokkaita on aloittanut palveluksensa tänään.

– Kokonaisuutena uudistuksessa on kyse koko asevelvollisten koulutusjärjestelmän muutoksesta. Se näkyy koulutussuunnittelun, palvelusaikajaksottelun sekä koulutusmenetelmien ja koulutusvälineiden tasoilla, sanoo Porin prikaatin kapteeni Jussi-Pekka Niemelä.

Varusmiesten viikko-ohjelmaan kuuluu tätä nykyä omaehtoista opiskelua, mikroelokuvia ja simulaattorien käyttöä. Niemelän mukaan tavoitteena on ennen kaikkea saavuttaa nykyaikainen koulutus.

– Kyse on siitä, että meillä on uusia menetelmiä siihen, että me pääsemme koulutustavoitteeseen entistä paremmin.