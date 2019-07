Puolustusvoimat uudistaa koulutustaan rajusti – valmius auttaa muita EU-maita

Koulutushankeen valmistelija Markku Jämsä Pääesikunnasta sanoo Huomenta Suomen haastattelussa, että puolustusvoimien yksi tehtävistä on kansainvälisen avun antaminen. Rakenteilla olevan koulutusjärjestelmän tavoite ja tehtävä on se, että varusmiespalveluksen suorittaneilla on valmiudet siihen.