Joel Armia oli elementissään NHL-seuransa Los Angeles Kingsin vierasottelussa San Jose Sharksia vastaan.
Armian kauden neljäs osuma oli porilaiselle varsin tyypillinen. Ensimmäisen erän lopun alivoima, riisto omalla siniviivalla ja tyly vastaisku.
Kohteena oli tällä kertaa San Jose Sharksin nuori supertähti Macklin Celebrini, jota Armia höynäytti pahemman kerran. 19-vuotiaan teinitähden huolimaton neppailu hyökkäyssiniselle kääntyi nopeasti riistoon ja läpiajoon.
Armian NHL-uran 19. alivoimaosuma tasoitti pelin 1-1:een. Sharks johti kamppailua päätöserään lähdettäessä 3-2, mutta Kings nousi varsinaisen peliajan päätösminuutilla tasoihin Adrian Kempen maalilla.
Voittomaalikilpailussa San Joselle riitti toisen sarjapisteen varmistamiseen Philipp Kurashevin osuma.
Macklin Celebrini teki tulokaskaudellaan 71 ottelussa tehot 25+38=63. Tällä kaudella tahti on kiihtynyt entisestään, kun kanadalainen on nakuttanut 21 peliin jo 13+18=31 pistettä. Tällä lukemalla hän on NHL:n pistepörssissä kolmantena.