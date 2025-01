Mikko Rantanen tarjosi uudelle kotiyleisölleen heti herkkua – toinenkin suomalaishyökkääjä säväytti

NHL:n suomalaistähti Mikko Rantanen teki ensimmäisen maalinsa Carolina Hurricanesin paidassa, kun Carolina kukisti Chicago Blackhawksin maalein 3–2.

Kolmannen ottelunsa Carolina-paidassa pelannut Rantanen pääsi perjantain vastaisena yönä ensimmäistä kertaa uuden kotiyleisönsä eteen ja heti osui.

Rantanen laukoi tarkasti joukkueensa 2–1-johtoon toisessa erässä, kun hänen matala kutinsa yllätti Chicago-vahti Arvid Söderblomin. Maali oli Rantaselle kauden 26:s.

Rantasen lisäksi tehopisteille pääsi Carolinan Juha Jääskä, joka kirjasi tehot 0+2. Jääskä teki hienon esityön varsinkin Carolinan ensimmäiseen maaliin, kun hän tarjoili alivoimalla komean syötön Seth Jarvisille.

Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi jäivät ottelussa pisteittä.

Rantanen kehui ottelun jälkeen uutta kotiareenaansa vuolaasti.

– Voin sanoa, että on paljon parempi olla täällä kotijoukkueen puolella. Tämä on ollut kymmenen vuoden ajan vierailijoina todella vaikea paikka pelata, Rantanen kehuu ottelun jälkeisessä kenttähaastattelussa.

– Tämä on todella sitkeä joukkue. On nähtävissä, että me/he ovat menestyneet viime vuosina. He pelaavat hienosti yhteen ja on kiva olla osa sitä, Rantanen sanoo.