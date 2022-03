Mikko Parikka ihastui Sara-puolisoonsa nopeasti aloitettuaan työt Salatut elämät -sarjassa – tunnusti tunteensa ja sai ensin lannistavan vastauksen

– Olen katsonut kaiken, Suomen kaudet, sitten olen katsonut kansainvälisiä kausia, niin voin tällä tavalla faninkin ominaisuudessa sanoa, että sieltä on tulossa tosi kova kausi, on kaikenlaista tapahtumaa tiedossa, Parikka kertoi Uutisaamun haastattelussa.

Parikan mukaan Bachelor-formaatissa häntä itseään on viehättänyt se, että se on kaikkien aikojen ensimmäinen kansainväliseksi ilmiöksi levinnyt rakkausreality.

– Sitten myös se, että se on aidosti hyvä: siellä etsitään sitä rakkautta, eikä yritetä rikkoa esimerkiksi sitä, niin mä tykkään siitä elementistä.

Näyttelijänä tunnetulla Parikalla on itsellään sujunut rakkauden saralla varsin mukavasti, sillä hän on pitänyt yhtä vaimonsa Sara Parikan kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Parikan mukaan heidän rakkautensa salaisuus on erityisesti avoimuus.