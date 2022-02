Tässä on Bachelor-sarjan uusi poikamies ja häntä tavoittelevat sinkkunaiset – mukana myös täysin ennennäkemätön käänne

The Bachelor on ikoninen, pitkäikäinen ja tunnettu deittailuohjelma, joka on synnyttänyt lukuisia rakkaustarinoita ympäri maailmaa.

Ohjelmassa on aina seurattu yhden hurmaavan poikamiehen yritystä löytää rakkaus. Hän on päässyt deittailemaan juuri hänelle valittuja naisia upeissa puitteissa. Ruususeremonioissa Bachelor on jakanut ruusuja naisille, joiden kanssa hän on halunnut jatkaa tutustumista. Ruusutta jääneet naiset ovat joutuneet hyvästelemään Bachelorin ja lähtemään kotimatkalle, kunnes jäljellä on ainoastaan yksi nainen, jolle Bachelor on antanut viimeisen ruusun ja koko sydämensä.

Nyt formaattia on tuuletettu ja uudistettu isolla kädellä. Rakastetut elementit säilyvät, mutta mukaan tuodaan puhuttava ja jännittävä käänne, sillä naisten yllätykseksi Bacheloreita on tällä kertaa kaksi! Bachelor 2022 -kausi alkaa MTV3-kanavalla ja maksuttomassa mtv-palvelussa tiistaina 1. maaliskuuta perinteisesti yhden Bachelorin voimin, mutta pian mukaan liittyy toinenkin Bachelor sekoittamaan pakkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Perinteinen asetelma horjuu, kun naiset pääsevät tutustumaan molempiin miehiin ja nyt myös Bachelorit joutuvat taistelemaan huomiosta ylläpitääkseen naisten kiinnostusta. Naiset pääsevät punnitsemaan, millaista miestä he itse ovat etsimässä ja heillä on valta valita, kumpi miehistä kiinnostaa enemmän.

Ruususeremoniassa molemmat Bachelorit jakavat ruusuja rinta rinnan. Naisilla on mahdollisuus hyväksyä ruusu joko molemmilta tai vain heitä enemmän kiinnostavalta Bachelorilta. Mikäli yksi nainen saa ruusun molemmilta Bacheloreilta, voi se pahimmillaan tarkoittaa sitä, että useampi kuin yksi naisista joutuu lähtemään kotiin.

Molemmat Bachelorit ovat mukana tositarkoituksella ja haluavat löytää itselleen Sen Oikean. He ovat komeita, älykkäitä, urheilullisia ja kohteliaita herrasmiehiä, joihin on helppo rakastua. Odotettavissa on suuria tunteita, ihastumista, intohimoa, pettymyksiä, mustasukkaisuutta, kilpailua, rakastumisen huumaa ja unohtumattomia hetkiä, jotka tarjoavat katsojalle pakoa arjen harmaudesta.

Bachelor 2022 -ohjelman juontajana nähdään Mikko Parikka, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi Salattujen elämien Jirinä. Perhekeskeinen Parikka uskoo pystyvänsä tarjoamaan tärkeää tukea osallistujille heidän etsiessä rakkautta Bachelorissa ja tahtoo kannustaa esiintyjiä näyttämään tunteensa ja sukeltamaan syvään päätyyn.

Ensimmäinen Bachelor, Timo Harvey:

Rovaniemeltä kotoisin oleva Timo Harvey, 32,on hurmaava sekoitus englantilaista charmia ja lappilaista lupsakkuutta. Valloittavan luonteen lisäksi hänellä on suuri sydän, joka sykkii romantiikalle.

Timo haluaa sitoutua, löytää rakkauden ja asettua aloilleen. Hän on täysin kyllästynyt pinnalliseen deittailukulttuuriin. Sydämensä hän on valmis antamaan itsevarmalle, vakaasti omilla jaloillaan seisovalle naiselle, jolla on valoisa elämänasenne.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Timo arvostaa luotettavuutta, rehellisyyttä ja tahtoo puhua tunteista avoimesti parisuhteessa. Parin vuoden verran sinkkuna ollut urheilutoimittaja lähtee täysillä mukaan leikkiin. Uteliaana ja mieli avoinna hän odottaa kohtaavansa unelmiensa naisen.

Toinen Bachelor julkistetaan myöhemmin.

Bachelor: Ruusun jälkeen -ohjelmassa puheenvuoro naisilla

Bachelor: Ruusun jälkeen on keskusteluohjelma, jossa muistellaan mennyttä ja sanotaan mitä jäi sanomatta. Juontaja Mikko Parikka palaa ennennäkemättömiin hetkiin ohjelmaan osallistuneiden naisten kanssa. Vieraina ovat kyseisessä jaksossa pudonneet naiset, sekä muulla tavalla merkityksellisissä rooleissa olleet kuten he, jotka ovat päässeet treffeille. Ruusun jälkeen -ohjelmassa maksuttomassa mtv-palvelussa puheenvuoro on naisilla.

Ohjelmassa näemme pintaa syvemmälle ja kuulemme, mitkä ovat naisten keskinäiset suhteet. Ketkä tulevat toimeen keskenään ja keiden välille syntyy riitoja? Ketkä puhuvat pahaa toisistaan selän takana ja ketkä surevat sitä, kun läheinen ystävä ei saanut ruusua ja joutui lähtemään? Entä mitä naiset puhuvat Bachelorista toistensa kanssa ennen ja jälkeen treffien?

Bachelor: Ruusun jälkeen -ohjelmassa näemme naisista ronskimman ja rohkeamman puolen hetkinä, jolloin heidän ei tarvitse tehdä vaikutusta Bacheloriin. Luvassa on kateutta, turhautumista ja särkyneitä sydämiä, mutta myös ystävyyttä, hauskanpitoa ja rakkautta.

Tutustu ohjelman naisiin:





Niina, 33

Niina on päämäärätietoinen ja omaa uraa luova sisustusarkkitehti. Hänelle on tärkeää oma tiivis ystäväjoukko, sporttinen elämäntyyli ja tasapaino kaikkineen omassa hyvinvoinnissa.

Hanna G, 25

Hannaon turkulainen yksityisyrittäjä, jolle perhe on erittäin tärkeä. Haaveena on joku päivä saada myös oma perhe, lapsiakin. Hanna nauttii vapaa-ajallaan urheilusta ja myös valokuvaus on lähellä sydäntä.

Milana, 25

Milana heittäytyy mukaan kaikkeen uuteen ja löytääkin välillä itsensä uskomattomista paikoista! Hän janoaa uusia seikkailuja ja kokemuksia, eikä jää puheliaana Lapin naisena takuulla seinäruusuksi.

Sanni, 24

Sannion omien sanojensa mukaan landeprinsessa, joka etsii edelleen Sitä Oikeaa. Sanni on hetkeen heittäytyjä ja hänen haaveenaan on oman biisin tekeminen. Yhden haaveen Sanni on jo toteuttanut ja se on omakotitalo maalla!

Miia, 30

Miia on sydämellinen aikuinen nainen. Hän on keskittynyt uran luomiseen myyntiassistenttina ja ehkä hieman vältellyt rakkautta, mutta nyt siihen tulee muutos. Miia on valmis rakastumaan ja löytämään elämänsä miehen!

Sonja, 24

Sonja opiskelee kätilöksi ja suhtautuu erittäin intohimoisesti valitsemaansa alaan. Maanläheisenä ja valovoimaisena naisena hän tavoittelee pyyteetöntä rakkautta, jossa jaetaan yhteisiä mielenkiinnonkohteita, kuten vaikkapa luonnossa liikkumista.

Sofia, 23

Sofia on valloittava energiapakkaus! Lapsirakas Sofia nauttii päiväkodissa pienten lasten kanssa puuhailemisesta ja potee vauvakuumetta. Vapaa-ajallaan hän rentoutuu urheilemalla paljon ja kaipaa arkeen rinnalleen huumorintajuista, tummaa ja tulista miestä.

Salla, 24

Sallaon todellinen lady! Hän viihtyy arjessa paremmin korkokengissä kuin lenkkareissa, mutta tyylikkään huolitellun lookin alla piilee seikkailija. Psykiatriseksi sairaanhoitajaksi opiskeleva Salla ottaa muut huomioon ja hänet hurmaa itsevarma, aidosti hyväsydäminen mies.

Saana, 37

Saana on elegantti ja tyylikäs aikuinen nainen. Hän tietää, mitä tahtoo ja odottaa löytävänsä rinnalleen miehen, joka tuo hänelle tähdet taivaalta ja muistaa arjessa vaikka kukkasin. Saanalle on itsevarmana naisena tärkeää, että mieheltä löytyy karismaa.

Katja, 27

Katjaon upea, itsenäinen nainen, joka on herännyt viime vuoden aikana pohtimaan, mitä tahtoo tulevaisuudessa elämältään. Ammattitanssijana työskennellyt Katja työskentelee tällä hetkellä alusvaatemyyjänä. Sosiaalisesti lahjakas Katja ei jää sanattomaksi vaan hallitsee tilanteen kuin tilanteen valloittavalla karismallaan.

Sari, 27

Sari on empaattinen nuori nainen, joka nauttii matkustamisesta. Rempseänä naisena hänet löytää vaikka moottoripyörän kanssa kurvailemasta. Sarin arkea hallitsee tällä hetkellä sisustussuunnitteluopinnot, mutta haaveena on ehdottomasti löytää rinnalle kumppani, jonka kanssa jakaa aktiivista arkea.

Julia, 28

Näyttävänä naisenaJuliaei jää ilman huomiota! Julia nauttii aktiivisesta arjesta ja heittäytyy ennakkoluulottoman spontaanisti seikkailuihin mukaan. Hän arvostaa mahdollisen kumppanin lapsirakkautta ja tasavertaista arkea.

Emilia, 27

Emilia on rempseä parturi-kampaaja, joka kuvailee itseään kaikkien kaveriksi ja ilopilleriksi. Emilialla on takana pitkä tanssiura ja hän nauttii, kun elämässä on menoa ja meininkiä. Harrastuksiin kuuluu myös ratsastus ja eläinrakkaana Emilia toivoo, että tuleva kumppani jakaa saman innostuksen lemmikkeihin.

Johanna, 23

Johannalta löytyy sinnikkyyttä ja kunnianhimoa tehdä isojakin muutoksia; elämäntaparemontteja. Hänet löytää lenkkipolulta koiran kanssa ja Johanna on tuttu näky myös kuntosalilla. Tämä nuori nainen omaa tervehenkiset arvot ja elämäntavat ja arvostaa kumppanissa tiettyä itsevarmuutta ja huumonrintajua.

Henna, 28

Luonnonkaunis, pisamin koristeltu Hennaviihtyy luonnossa ja liikunnallinen elämäntapa on lähellä ensihoitajaksi opiskelevan naisen sydäntä. Henna pitää arvossaan oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä ja toivookin näitä ominaisuuksia tulevalta kumppaniltaan.

Sanni S, 25

Sanni S. haaveilee omasta asunnosta, jossa voisi tulevaisuudessa viettää aikaa oman perheen kanssa. Sanni arvostaa parisuhteessa luotettavuutta ja rauhallisena ihmisenä hän arvostaa ihan tavallista arkea. Hän odottaa kumppaniltaan luotettavuutta ja että kumppani tietää, mitä elämältään haluaa.

Jenna, 33

Jenna kokee, että osallistuminen Bacheloriin on kohtalo ja tähän mahdollisuuteen piti ehdottomasti tarttua. Sosiaalisesti lahjakas Jenna nauttii työstään kahvilassa, mutta tavoitteena on tulevaisuudessa ammatti hyvinvointialan parissa.