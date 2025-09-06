Mikko Kuustonen sanoo olevansa faijavitsien ruumiillistuma: "Tyttäreni ovat opettaneet minua pidättelemään sitä"

Muusikko Mikko Kuustonen vieraili Huomenta Suomessa.

Muusikko ja hyväntekijä Mikko Kuustonen vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa uudesta musiikistaan, sekä positiivisuudestaan.

Kuustonen valittiin vuonna 2003 vuoden positiivisimmaksi ihmiseksi. Lisäksi viime keväänä Kuustonen sai Savolainen sanavalmius -tunnustuspalkinnon. Vaikka tunnustukset tuntuvat mukavalta, niin Kuustosen mukaan niihin liittyy kuitenkin se harha, että ihmiset luulevat hänen olevan tietynlainen.

– Olen aina sanonut, että julkisuus on pohjimmiltaan vaarallinen ympäristö ja se on mielenterveysuhka, Kuustonen toteaa.

Kuustonen tunnustaa melko helposti sukeltavansa syviin vesiin ja toteaa esimerkiksi musiikin avulla pääsevänsä sieltä pois. Hän kertoo törmäävänsä usein vuoden positiivisin -titteliin, vaikka siitä onkin jo monta vuotta.

– Olen kertonut, että samana vuonna minulla aloitettiin masennuslääkitys. Mielestäni ne eivät ole ristiriitaisia asioita. Ne ovat molemmat totta, Kuustonen pohtii.

Nokkeluudesta ja itseironiasta tunnettu Kuustonen kertoo olevansa niin sanottujen faijavitsien sietämätön ruumiillistuma ja hän myöntää joutuvansa toisinaan pidättelemään sitä piirrettä itsessään.

–Tyttäreni ovat opettaneet minua pidättelemään sitä, Kuustonen nauraa.

Katso Kuustosen koko haastattelu oheisilta videoilta!

9:14