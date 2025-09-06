Mikko Herraselta ja Hanna Pakariselta musiikkia – liian nuorena kuolleen Miisan tarina elää yhteiskappaleessa

Hanna Pakariselta ja Mikko Herraselta ilmestyi yhteiskappale tärkeän asian puolesta.

Muusikot Mikko Herranen ja Hanna Pakarinen löivät hynttyyt yhteen erittäin tärkeän asian puolesta.

Herranen ja hänen yhteistyökumppaninsta, julkisuudesta pois pysyttelevä tarinoitsija Hirvonen julkaisivat marraskuussa albumin, jossa vierailee eri artisteja. Muutama viikko sitten julkaistiin Haudankaivajat-single, jonka Herranen teki yhteistyössä Pakarisen kanssa. Herranen kertoo kappaleen käsittelevään rankkaa aihetta.

– Kappale käsittelee kiusaamista. Haluamme ottaa kantaa siihen, että ihmiset ajattelisivat enemmän toisiaan ja ottaisivat toisiaan huomioon. Ettei kukaan joutuisi putoamaan siihen rakoon, että toiset eivät välitä ja toiset kiusaavat, Herranen sanoo.

Herrasen ja Pakarisen yhteiskappale sai inspiraation nuorena itsemurhaan kuolleen Miisan tarinasta.

Herranen kertoo, että aiemmin hän on musiikillaan kerännyt rahaa SOS-lapsikylälle ja nyt viimeisimpänä kohteena We4you -järjestö, joka auttaa pitkäaikaissairaita lapsia.

Pakarinen kertoo yhteistyön alkaneen Herrasen puhelinsoitosta, jonka hän sai heinäkuussa.

– Hän kysyi, että kiinnostaisiko lähteä mukaan ja sanoin, että tottakai kiinnostaa lähteä, Pakarinen toteaa.

Pakarinen paljastaa, että laulu ei ollut valmis, kun hän lupautui mukaan projektiin. Herranen kertoo, että levyllä kuultavat kappaleet on tehty artisteille. Pakarinen kertoo toivoneensa, että kappale olisi metallimusiikkia.

– Nyt kun kerrankin päästiin tekemään ja päättämään itse siinä hetkessä, niin se syntyi, pakarinen muistelee.

Hänen mukaansa kappale osuu oikeaan paikkaan ja aikaan.

– Tämä on aihe, mikä koskettaa monia ja asiasta puhutaan. Minusta tämä on hyvä tapa herätellä vähän.

–Asia, josta pitää puhua, Herranen lisää.

Kuuntele haudankaivajat-kappale alla olevalta videolta! Myös koko haastattelu katsottavissa yllä olevalta videolta.

7:00