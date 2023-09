– Charles Chaplin on sanonut, että hän ei olisi tehnyt koko elokuvaa, jos olisi tiennyt, mitä oikeasti on tapahtumassa, muistuttaa Mikkelin näytelmän ohjaaja Snoopi Siren .

Diktaattoria paheksuttiin laajasti – myös Yhdysvalloissa

Elokuvaa paheksuttiin epäkorrektina jopa Yhdysvalloissa. Natsi-Saksassa se tietysti kiellettiin – ja sallittiin Saksassa lopulta hämmästyttävän myöhään, vuonna 1958. Espanjassa elokuva esitettiin vasta Fransisco Francon fasistihallinnon kukistumisen jälkeen 1975. Italiassa se on esitetty leikkaamattomana ensimmäisen kerran vasta 2002. Diktaattori irvailee armottomasti myös Benito Mussolinille .

– Teos on yhä valitettavan ajankohtainen, miettii pääosat esittävä Juha Pulli .

Hän esittää Chaplinin tavoin sekä muistinsa menettänyttä juutalaista Parturia että arjalaista julmuria. Kuvitteellisen Tomainian valtion viiksekäs kansankiihottaja Hynkel on naurettava hahmo – ja kammottava.

Kauhistuttavaa huumoria

Chaplinin huumori on tässä hänen ensimmäisessä äänielokuvassaan patamustaa. Hynkel määrää kaikki kapinoivat ammustehtaan työläiset ammuttaviksi, vaikka kenraali vieressä anelee, että mistäs me sitten löydämme päteviä työntekijöitä.

– He ovat erikoistuneita ammusten valmistajia. Annetaan heidän opettaa työ uusille ja ammutaan vasta sitten, pyytää kenraali.

Lavalla ei tarvitse imitoida

– Tietynlaisella arvokkuudella olemme Diktaattoria käsitelleet, mutta emme lähde jäljittelemään alkuperäistä. Chaplin on mestari – ja hänen välineensä on elokuva. Emme me sitä voida peitota. Ei pärjätä, hymyilee Siren.