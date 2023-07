Miki Liukkosen somepäivitykset herättivät huolta – kertoi synkistä ajatuksistaan sekä kirjoitusprosessin tuskasta

Kirjailija Miki Liukkonen on kuollut vain 33-vuotiaana. WSOY:n mukaan Liukkonen kuoli 4. heinäkuuta 2023 Helsingissä.

– Olen voinut erittäin huonosti viime aikoina. Herään aamuisin paniikkiin ja kauhuun, illat myös kamalia. Tätä olotilaa, tätä tuskaa on mahdoton kuvailla. Mitä se oikeastaan on, mistä se tulee ja niin edelleen. Toki syy on osin selvä monille, Liukkonen kirjoitti kuvansa yhteyteen.