Kirjailija Miki Liukkonen menehtyi vuosi sitten – suru-uutinen pysäytti Suomen kulttuuriväen

Kustantajan mukaan Miki Liukkonen jaksoi kaikissa tilanteissa olla kiinnostunut myös muiden kuulumisista – näin kirjailijan kuolemaa on käsitelty kustantamolla

Liukkonen syntyi 8. heinäkuuta 1989 Oulussa. Kirjailijan esikoisrunokokoelma Valkoisia runoja ilmestyi vuonna 2011. Liukkonen on tunnettu myös muun muassa teoksista Elämä: esipuhe (2021) ja Silvia Classic: Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla (2022).

Lisäksi Liukkonen on kirjoittanut näytelmän Tornado ja hänen runojansa on ilmestynyt useissa antologioissa. Hänen kirjallisuuttaan on käännetty myös muun muassa ranskaksi.