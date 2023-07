Miki Liukkonen on kuollut

Liukkonen on tunnettu muun muassa teoksista Elämä: esipuhe (2021) ja Silvia Classic: Johnny Mitten & Ville-Valle rotkon reunalla (2022). Syyskuussa 2023 ilmestyy postuumisti teos Vierastila.

Lisäksi Liukkonen on kirjoittanut näytelmän Tornado ja hänen runoja on ilmestynyt useissa antologioissa. Hänen kirjallisuuttaan on käännetty myös muun muassa ranskaksi.