Kustannustoimittaja muistelee Miki Liukkosta – kuvailee julkisuuskuvaa, joka poikkesi todellisuudesta: "Hän oli pohjimmiltaan hyvin ujo"

Liukkosen tunsi läheisesti kustannustoimittaja Samuli Knuuti , joka teki tämän kanssa yhteistyötä hänen ensimmäisestä, vuonna 2011 ilmestyneestä runokirjastaan lähtien. Knuuti on toimittanut kaikki Liukkosen kirjat ja kaksikko teki varsinkin viimeisten teosten tiimoilta hyvin tiivistä yhteistyötä.

– Mielestäni Miki oli sukupolvensa lahjakkain kirjailija, joista varsinkin tämä Elämän esipuhe on aivan ällistyttävä teos, että miten se pystyy eläytymään erilaisten ihmisten elämään ja ajatusmaailmaan ja kuvaamaan sen sellaisella kielellä, joka on täynnä ilmaisuja, joilla täytettäisiin satoja runokirjoja, Knuuti kertoo MTV Uutisille.

Knuutin mukaan keskustelut työn alla olevista kirjoista käytiin Liukkosen kanssa käytiin sähköpostitse, vaikka Knuuti ja Liukkonen tapasivat toisiaan usein. Kohdatessaan he Knuutin mukaan kävivät yleensä nopeasti Liukkosen kirjoihin liittyvät asiat ja sitten siirtyivät puhumaan muusta kirjallisuudesta sekä kauhuelokuvista, joiden katseleminen oli kummankin harrastus.

– O:han on saanut Ranskassa hirveästi ylistystä, ja siis itse nostaisin ne ihan David Foster Wallacen mammuttiromaanin Päättymätön riemu rinnalle. Varsinkin Elämän esipuhe on siinä kaikessa maksimalismissaan ja kuvailussaan, siinä on yli tuhat sivua aivan sellaista ällistyttävää proosaa, mitä sekä kirjallisuuden lukijana, ammattilaisena että myöskin kirjoittajana ei voi muuta kuin ihaillen kadehtia.