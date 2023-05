Kirjailija Miki Liukkoselta synkkä ulostulo: "Olen voinut erittäin huonosti viime aikoina"

– Tässä kuvassa haluan sulautua seinään, kadota. Olen voinut erittäin huonosti viime aikoina. Herään aamuisin paniikkiin ja kauhuun, illat myös kamalia. Tätä olotilaa, tätä tuskaa on mahdoton kuvailla. Mitä se oikeastaan on, mistä se tulee ja niin edelleen. Toki syy on osin selvä monille, Liukkonen kirjoitti kuvansa yhteyteen.

– Kaikki omat ajatukset joko mössöä tai tyhjänpäiväisiä. Tämä tuska on niin suunnaton ja olen pelkkää mustaa ja tuskaa ja epävirettä. Haluan vain nukkua, mutten myöskään halua. En halua ulos, enkä halua olla sisällä. Siihen se on tiivistetty: minä en vain halua. Enkä tiedä mitä tehdä. Ja kun päivä on vasta nuori, tiedän että tätä paskaa on edessä lukemattomia tuskantäyteisiä minuutteja, ja koko tämä mikäliekin on vain yritys sanoittaa itselle mistä helvetistä on kyse, muttei tässäkään ollut mitään järkeä. Seuraan kevään hirvittävää elämän kukoistusta surun ja kateuden vallassa, en ole osa sitä. Ja kaikki, kaikki on vain ja ainoastaan Karmeaa. Tämä on tilanne. En minä jaksa, Liukkonen päättää kirjoituksensa.