Miki Liukkoselta kesken jäänyt dokumentti julkaistaan elokuvafestivaalilla – mukana myös ex-kihlattu Behmin haastattelu

Kirjailija Miki Liukkonen kuoli 33-vuotiaana 4. heinäkuuta 2023. Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin tiedotteessa kerrotaan, että hänestä tehty Mitä et minusta vielä tiennyt -dokumentti julkaistaan kyseisellä festivaalilla 28. syyskuuta.

Dokumentti käsittelee Liukkosen lahjakkuutta, viimeisen elinvuoden tuskaa ja läheisiä, jotka jäivät kertomaan hänen tarinaansa. Dokumentin on ohjannut Minna von Reiche .

– Välillä mietin, miksi mä oon tässä ammatissa, kun en edes oikeen tykkää tästä kauheesti. Varmaan siksi, että Suomessa on niin paskoja kirjailijoita, niin pitää pelastaa tämä kirjallisuus, kirjailija kertoo dokumentissa.

Dokumentissa on mukana myös Liukkosen läheisten haastatteluja, jotka on kuvattu tämän kuoleman jälkeen. Muun muassa Liukkosen ex-kihlattu artisti Behm, eli Rita Behm, on antanut dokumenttia varten haastattelun, jossa hän kertoo, ettei Liukkosen boheemiin imagoon sopinut myöntää, miten tosissaan hän treenasi kroppaansa.