Mike Tyson väittää Brad Pittin narahtaneen sängystä ex-vaimonsa kanssa – kovanyrkin mielessä kuohui: "Aioin..."

Samoihin aikoihin ajoittui Tysonin mukaan episodi, jolloin hän sai kiinni näyttelijä Brad Pittin sängystä Givensin kanssa. Tyson kertoi In Depth with Graham Bensinger -ohjelmassa olleensa "suunnattoman raivoissaan".

Robin Givens on vastannut Tysonin lausuntoihin Watch What Happens Live with Andy Cohen -ohjelmassa ja sanonut, etteivät kaikki väitteistä ole totta. Hän kiisti jääneensä kiinni pedistä Pittin kanssa, eikä Pitt hänen mukaansa myöskään anellut Tysonia olemaan lyömättä häntä.