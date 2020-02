Mikael Pentikäisen kolumni: Työmarkkinakone on epäkunnossa

Työehtosopimuskierros on ollut käynnissä kuukausia. Sopimuksia on saatu, työtaisteluita on nähty, ja valtakunnansovittelijan toimistolla on riittänyt kuhinaa. Pahin voi olla kuitenkin vielä edessä, kun julkisen puolen neuvottelut tiivistyvät, kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.