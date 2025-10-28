Dallas Starsin suomalaistähti Roope Hintz on yhä sivussa joukkueensa riveistä.

Hintz loukkaantui sunnuntain vastaisena yönä Carolina Hurricanesia vastaan pelatussa ottelussa.

Suomalaistähti on ollut jo yhden ottelun sivussa, eikä paluuta ole tiedossa vielä seuraavassakaan ottelussa. Dallasista raportoivan Robert Tiffinin mukaan Hintzin kuntoa seurataan päivä kerrallaan, mutta tilanne ei vaikuta vielä valoisalta.

– Matt Duchenea ja Roope Hintziä seurataan yhä päivä kerrallaan. Ei kuulosta siltä, että olisivat lähellä paluuta, Tiffin kirjoittaa X-tilillään.

Hintz on pelannut tällä kaudella kahdeksan ottelua, joissa hän on tehnyt kahdeksan (1+7) tehopistettä.