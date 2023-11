Mikael Gabrielilla on isot suunnitelmat pilvipizzerian ympärille – tavoitteena avata myös kivijalkamyymälä: "Minulla on visio, miltä ravintola näyttää"

Artisti Mikael Gabriel tekee uuden aluevaltauksen ja avaa virtuaaliravintolan Gabriel’s pizza. Ravintola tarjoilee Detroit-henkistä pannupizzaa, joka on kehitetty yhdessä Munchfamin ja Michelin-kokki Pertti Kallioisen kanssa ja tuotteita on mahdollista saada vain Woltista tilaamalla.

– Tämä on paisunut vähän käsistä, ja minulle on isot suunnitelmat tätä varten. Minulla on tarkoitus, että vuoden päästä olisi ensimmäinen kivijalkamyymäläkin. Minulla on selvä visio, miltä ravintola näyttää.