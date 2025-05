Mikael Gabriel seuraa hämillään kihlattunsa ja tyttärensä välistä voimaa – tällaiset välit räppärillä on oman äitinsä kanssa: "Paras mummi"

Mikael Gabriel on oppinut isyyden myötä paljon rakkaudesta, läsnäolosta ja kihlatustaan. Hän sanoo, ettei maailmassa ole riittäviä ylistyssanoja kuvamaan sitä, millainen äiti hänen kihlattunsa on.

Rap-artisti Mikael Gabriel julkaisi vastikään toisen kirjan Vox & Poppuli -lastenkirjasarjastaan (WSOY). Ensimmäisessä kirjassa Ossi Pirkosen kuvittamat avaruusrobotit Vox ja Poppuli tutustuivat pottailuun, toisessa kirjassa taas ollaan päikkäripulman äärellä.

Gabrielin mieleen juolahti ajatus lastenkirjasarjasta, kun hän seuraili kotona tyttärensä puuhia. Pottailu oli tuolloin ajankohtainen asia heidän huushollissaan.

– Se inspiroi isosti tarinaa ja sain sitä kautta idean lastenkirjasta, Gabriel kertaa MTV Uutisten haastattelussa.

Mikael Gabrielin lastenkirjasarjan toinen kirja Vox & Poppuli: Päikkäripulma julkaistiin toukokuun alussa.

Kirjasarja on ollut Gabrielille innostava ja inspiroiva projekti sekä mukavaa vaihtelua keikkailuun ja studiolla musiikin tekemiseen. Hän tykkää siitä, että kirjojen kautta voi saada jonkinlaisen opetuksen.

– Viestihän näissä on aika kevyt. Ensimmäinen kirja kertoi potalla käymisestä ja kahdesta robotista, jotka eivät ole ennen nähneet ihmistä tai maapalloa eivätkä ole tottuneet maapallon tavoille tai tiedä, miksi lapsoset käyvät potalla. Vaikka viestit ovat kevyitä, niin toivon, että lapset saavat kiva opetuksen, hän valottaa.

Räppäri kertoo kirjojensa saaneen mainion vastaanoton. Hän huomauttaa, ettei kirjoja ole laitettu minkään pienen seulan kautta maailmalle, sillä hänellä on kotonaan kova kriitikko, joka on saanut arvioida, naurattavatko isän kirjat tarpeeksi ja ovatko ne lasten näkövinkkelistä katsottuna kiinnostavia.

– Minun mielestäni silloin onnistutaan, kun lapset tykkäävät.

Gabrielin tytär on myös jättänyt konkreettisen jäljen itsestään osaan signeeratuista Vox & Pop­pu­li: Päik­kä­ri­pul­ma -uutuuskirjoista.

– Osassa kirjojen nimmaroiduissa versioissa on tyttäreni ihan ensimmäiset nimikirjoitukset. Hän vaati, että pääsee myös itse laittamaan omat nimmarinsa, räppäri paljastaa.

Isä, joka on paikalla ja turvallinen

Gabrielin ja hänen kihlattunsa Triana Iglesiasin tytär täytti uudenvuodenaattona neljä vuotta. Räppäri kuvailee tytärtään uskomattomaksi tyypiksi.

– On siistiä nähdä, että meillä on kolmas aika vahva sielu, joka ohjaa hyvin paljon kotimme meininkiä. Minä tykkään siitä, että perheessämme on lisää ihmisiä, jotka haluavat halata minua ja kertoa, että rakastavat minua, hän sanoo.

– Siitä on tosi vaikeaa löytää mitään negatiivisia piirteitä – vaikkakin lastentarhapöpöt ovat olleet suuressa huudossa arjessamme. Mutta ne kuuluvat asiaan, hän naurahtaa.

Räppäri on valtavan ylpeä siitä, miten välittävä ja empaattinen persoona tyttärestä on kasvanut. Hän kertoo tämän välittävän niin ihmisistä kuin luonnostakin.

– Hän tietää kaikki puiden nimet ja ymmärtää erilaisia kieliä, kulttuureja ja ihmisiä. Olen todella ylpeä, että olemme kasvattaneet hänet niin.

Räppäri saa usein kysymyksiä siitä, millainen isä hän haluaa tyttärelleen olla. Siihen hänellä on simppeli vastaus: Isä, joka on paikalla ja turvallinen.

– Haluan olla hänelle luotettava ja turvallinen tyyppi, jolta voi hakea tukea missä tahansa elämänvaiheessa. Sitä varten vanhemmat mielestäni ovat, hän toteaa.

Isyys on näyttänyt Gabrielille, että maailmassa on myös muita tasoja kuin hän ja hänen egonsa. Se on tuntunut rikastuttavalta ja virkistävältä.

– Itsensä toissijaiseksi laittaminen lapsen edessä on pelottava ajatus ennen kuin ymmärtää, minkä takia sen tekee. On ollut todella siistiä ymmärtää maailman kiertokulun menevän niin, että minä en ole enää keskipiste, vaan lapseni on.

– Ihminen pitää kasvattaa valmiiksi elämään, ja nyt koen, ettei minua enää tarvitse kasvattaa, vaan lapseni tarvitsee nyt kaiken huomion, tuen ja avun.

Äidin voima

Sen lisäksi, että Gabriel on oppinut isyyden myötä muun muassa vaihtamaan vaippoja, on hän oppinut myös hyvin paljon rakkaudesta, läsnäolosta ja kihlatustaan.

– Olen oppinut kihlatustani uusia, voimakkaita puolia. Olen oppinut uusia asioita äitiydestä ja voimasta, joka äidin ja lapsen välillä on. Se on ollut ihan uskomatonta nähdä. Se on aika lähellä taikaa, hän kertoo.

Räppäri sanoo, ettei maailmassa ole riittäviä ylistyssanoja kuvamaan sitä, millainen äiti hänen kihlattunsa on.

– Olen hyvin hämilläni siitä, millainen voima naisilla on lastensa kanssa, ja varsinkin sillä naisella, joka minulla on kotona. Hän on vahva tyyppi, ja rakkaus, jota hän lapselleen antaa, on jotain sellaista, josta ajattelen vain, että vau, hän sanoo.

Gabriel on puhunut julkisuudessa avoimesti siitä, ettei hänellä ole aina ollut kaikkein helpoin suhde omaan äitiinsä. Nyt äidin ja pojan välit ovat kuitenkin olleet jo pitkään todella hyvät.

– Hän on ihan paras mummi ikinä. Minusta tuntuu, että hänkin on varmasti oppinut itsestään todella paljon. Hän oli nuori äiti ja on nyt kuitenkin jo mummi. Elämässä tapahtuu paljon sinä aikana, hän sanoo.

– Uusi ihminen kuvioissa parantaa aika paljon haavoja, hän toteaa.

