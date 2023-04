Mikä tulevan hallituksen nimeksi? "Jännä, jos hävetään sitä, että ollaan oikeistoa"

– Oikeistokonservatiivi-hallitus kuitenkin kertoo aika paljon siitä, mitä se hallitus on. Jos katsoo arvokarttaa, kaikki ovat oikeistokonservatiiveja – RKP on liberaali, mutta ehkä nekin pikkuhiljaa lipuvat sinne, Ylen Politiikkaradion politiikan toimittaja Linda Pelkonen sanoo.

– Vaaleissa nähtiin, että jos puhutaan taloudesta, niin nimenomaan tämä oikeistolainen talouslinja voitti aivan selkeästi. Siinä mielessä, mitä kummaa siinä nyt sitten on, Ahtiainen sanoo.

– Minun mielestäni tämä on jännä, jos hävetään sitä, että ollaan oikeistoa. Miksei olla oikeistoa ja konservatiiveja rehellisesti ja ylpeästi?

"PeRiAnSalla" kovaa kyytiä?

– Jos katsoo puheenjohtajien nimien ensimmäisiä alkukirjaimia, niin siitä syntyisi ”PeRiAnSa”. Se voisi sinänsä olla toimiva sanaleikki, koska he tavallaan perivät ”rahaa on -hallitukselta” sellaisen perinnön, että heillä rahaa ei todellakaan ole. Siinä on heidän ensimmäinen ansansa, Vesala sanoo.