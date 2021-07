Mikä suloisuus! Yksi maailman uhanalaisimmista eläimistä synnytti poikasen eläintarhassa Englannissa

Sumatranoranki on yksi maailman uhanalaisimmista kädellisistä. Lajin edustajia elää luonnonvaraisina Kaakkois-Aasiassa tällä hetkellä noin 14 000 yksilöä.

Sademetsien tuhoaminen on ajamassa lajia sukupuuttoon, sillä orangit ovat erittäin haavoittuvaisia metsien pirstoutumiselle. Sumatranorankinaaraat elävät koko elämänsä puissa ja uroksetkin laskeutuvat maan tasolle vain harvoin.

"Todella erityinen hetki"

– Uuden vauvan syntyminen on todella erityinen hetki. Emma on kokenut äiti. Hänen ja poikasen välille on syntynyt nopeasti tiivis side.