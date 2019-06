Mikä suloinen saalistaja! Korkeasaari sai uuden hellyttävän asukkaan – suurisilmäinen pikkukissa vaanii saalistaan puun oksalla

Lahtisen mukaan kaksivuotias naarasmargai on kotiutunut Korkeasaareen varsin hyvin. Se on uskaltaununut ulos kuljetuslaatikosta ja asuu tällä hetkellä Amazonia-talossa. Pian pikkuinen pitkähäntä pääsee ulos tutkailemaan Suomen kesää.

Margai elää tiheissä metsissä

Margai (”Leopardus wiedii”) on Etelä- ja Keski-Amerikan tiheissä metsissä elävä pienikokoinen kissapeto. Sitä on kutsuttu myös pitkähäntäkissaksi ja puuoselotiksi. Laji on läheistä sukua oselotille.

Margai on loistava kiipeilijä

Hakkuut uhkaavat pitkähäntää

Monen muun kissapedon tapaan myös margain uhkana on vanhastaan ollut metsästys. Margaita on metsästetty sen kauniin, pilkullisen turkin takia. Nykyään laji on suojeltu, ja kaupankäynti margailla on kielletty kansainvälisin sopimuksin.