Mika Siirilä, 47, ei ole koskaan osannut lukea, mutta on hankkinut ammatin ja päässyt kunnanvaltuustoon – "Kyllä yksi mies menee mukana, vaikkei osaisi lukeakaan"

Siirilä kertoo MTV Uutisille, millaista lukutaidottoman miehen elämä Suomessa on. Hän on nyt 47-vuotias ja työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta hänellä on useampia kiinnostuksen kohteita, jotka pitävät kiireisenä. Tavoitteetkin pidetään korkealla: hän aikoo jälleen tauon jälkeen kunnanvaltuustoon.