Mikä selittää yläkouluikäisten poikien tupakoinnin kasvua? Asiantuntija nostaa esille Netflixin ja nuuskan puutteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn vastauksista selviää, että joissain kunnissa poikien tupakointi on moninkertaistunut. THL toivookin tupakan ostoikärajan nostamista 20 ikävuoteen.

Ehkäisevän päihdetyön nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokisen mukaan syitä tupakoinnin lisääntymiseen on monia. Jokinen nostaa esille niin Netflixin kuin koronan aiheuttamat vaikeudet nuuskaan saatavuuteen.

– Suomessa ajatellaan, että tupakka on voitettu kanta ja sitä ei enää polteta, se on menneisyyttä. Tupakkateollisuus on kuitenkin massiivinen teollisuus ja se laittaa tupakkaa paljon esille eri paikkoihin.