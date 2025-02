Matkustelu pitää Mika Salon arjen kiireisenä: "Olemme olleet ympäri maapalloa"

Mika Salo saapui puolisonsa Annica Salon kanssa Häjyt 2 -elokuvan kutsuvierasnäytökseen.

Entinen F1-kujettaja Mika Salo saapui yhdessä vaimonsa Annica Salon kanssa Häjyt 2 -elokuvan punaiselle matolle median haastateltavaksi.

Pariskunta kertoi matkustaneensa niin paljon alkuvuodesta, etteivät he enää edes muista kaikkia matkojaan.

– Me ollaan oltu ympäri maapalloa tämä alkuvuosi, niin en muista edes missä ollaan oltu, Mika kuvailee.

– Virosta ollaan nyt tultu. Koko ajan mennään edestakaisin. Lähdetään hiihtolomaa viettämään Lappiin, Annica kertoo.

– Ihan kiva mennä Lappiin katsomaan lunta, kun sitä täällä Helsingissä ei ole, Mika summaa.

Mika Salon työt ovat ympäri maapalloa, mutta tällä hetkellä pariskunta majailee Virossa.

– Työni kannalta on aivan sama, missä sitä asuu. Missä vaan on hyvä olla, niin on siellä, Mika tuumaa.