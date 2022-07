Mika Salminen kertoo kaksi syytä, miksi THL aikaisti suositusta koronarokotuksista – perusterveet alle 60-vuotiaat eivät välttämättä tarvitse lisäannoksia lainkaan

Neljännet rokotteet annetaan tarvitseville porrastetusti. Ensimmäisenä rokotetaan ne, joilla on suurin lääketieteellinen riski sairastua vakavaan koronatautiin.

Neljänsistä rokotteista ja niiden antamisen parhaasta ajankohdasta on käyty kesän aikana runsaasti keskustelua.

Osa poliitikoista ja lääkäreistä on sitä mieltä, että neljännet rokotteet tulisi antaa kaikille halukkaille viipymättä ja THL:ää on syytetty rokotusten panttaamisesta.

– Tässä on kaksi syytä. Toinen on se, että Euroopan tautivirasto ja WHO julkaisivat omat suosituksensa aivan hiljattain ja tämä pani meidät katsomaan omaa ajatteluamme vähän uudestaan. Toisaalta myös selvisi, että kunnat pystyvät rokottamaan aikaisemmin, ainakin osa heistä.