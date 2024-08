Poliisi tutkii Meri-Rastilan räjähdystä murhan yrityksenä

Teosta epäillään vuonna 1980 syntynyttä miestä, joka on toinen loukkaantuneista. Poliisin selvitysten mukaan räjähdyksen syynä on ollut henkilön hallussa laittomasti ollut räjähdysaine. Tämän hetkisten tietojen mukaan toinen räjähdyksessä loukkaantunut on ollut teon ainoa kohde.