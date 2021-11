Varkauden räjähdystalon isännöitsijää odotti aamulla epätodellinen näky: "Toivon, että asukkaiden vakuutukset ovat voimassa"

Varkautelaisen isännöintitoimisto Isarvon isännöitsijä Kaisa Heiskanen kertoo, että räjähdys on peräisin kakkoskerroksessa sijaitsevasta yksiöstä. Poliisi on vahvistanut, että räjähdyksen aiheuttamisesta epäilty henkilö on löytynyt menehtyneenä asunnostaan.