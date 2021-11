Ismo oli parvekkeella, kun naapuritalossa räjähti: "Kuului sellainen tumpsaus" – myöhemmin näkyivät lieskat

"Kuului sellainen tumpsaus"

"Onko ihmisillä jokin hätä, kun tällaista tapahtuu?"

– Vasta tänä aamuna sain tietää, mitä on tapahtunut. Ja sekin tapahtui niin, että äitini soitti palvelutalosta, että Varkaudessa Kauppakadulla on räjähtänyt talo. Rupesin sitten katsomaan netistä, mikähän talo se on, ja sehän olikin meidän naapurimme. Naapurissa oli räjähtänyt, enkä minä kuullut mitään, Viholainen ihmettelee.