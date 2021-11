Varkauden räjähtäneessä asunnossa kuvattu video leviää netissä – poliisi: Kuvaaja on syyllistynyt rikokseen

Videota on kuvattu Varkaudessa kerrostaloasunnossa, jossa tapahtui sunnuntai-iltana voimakas räjähdys. Videolla näytetään myös rappukäytävää sekä rakennusta ulkoa.

Video on jonkin ulkopuolisen tahon kuvaama. Poliisin käsityksen mukaan kuvaaja tai kuvaajat ovat voineet syyllistyä rikokseen mennessään onnettomuuspaikalle ja kuvatessaan sieltä videota verkkoon.

– Kyse on ollut asutusta asunnosta. Henkilö on syyllistynyt rikokseen, kun on mennyt siellä kuvaamaan, räjähdyksen poliisitutkintaa johtava rikoskomisario Vesa Koponen kommentoi.