Mikä on kehysriihi ja mistä tänään neuvotellaan? Lue, mistä hallituksen huipputärkeissä neuvotteluissa on kyse

Hallituksen kehysriihi on parhaillaan kolmatta päivää käynnissä Helsingin Säätytalolla.

Hallitus on hallituskautensa alussa sitoutunut julkisen talouden kehyksiin, jotka määrittelevät rajaa sille, kuinka paljon rahaa valtio voi kunakin vuonna käyttää.

Puoliväliriihessä hallituksilla on ollut tapana tarkastella, mitä kaikkea hallitusohjelmasta on jo ehditty toteuttaa ja mitä tulevien vuosien aikana on vielä tehtävä.