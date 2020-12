Hallituksen puoliväliriihi on taas vasta kuntavaalien jälkeen – näin Sanna Marin ja Li Andersson arvostelivat edellistä hallitusta samasta ratkaisusta: "Ei päätöksiä voi aina siirtää vaalien yli"

Ajankohta on kuntavaaleja seuraavalla viikolla.

Kyse on hallituksen järjestyksessä toisesta kehysriihestä, puoliväliriiheksikin kutsutuista neuvotteluista, joissa käydään läpi, onko hallitus saavuttanut tavoitteitaan ja tarvitaanko lisätoimia niiden saavuttamiseksi.

Ajankohdalla on merkitystä, sillä kehysriihessä harjoitettu talouspolitiikka voisi vaikuttaa puolueiden äänisaldoihin kuntavaaleissa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on todennut, että vuonna 2021 hallitus jatkaa elvyttävää talouspolitiikkaa. Julkisen talouden suunnitelman kehyksiin palataan, mutta kiristystoimiin ei ryhdytä.

Sanna Marin: "Ei päätöksiä voi aina siirtää vaalien yli"

– Kehysriihen pitäisi olla maaliskuussa, mutta hallitus on päättänyt siirtää ajankohtaa kuntavaalien yli huhtikuulle. Tilanne on ihmetyttänyt myös pitkäaikaista (--) virkamiestä Erkki Virtasta, joka on sanonut, ettei päätöksiä voi aina siirtää vaalien yli.