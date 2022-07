Mikä näistä kuvista on "se oikea"? Tutkimus paljasti jotakin kiinnostavaa valemuistoista

Koehenkilöt toistivat samaa virhettä, vaikka uskoivat olevansa oikeassa

– Efekti on todella kiehtova, koska se osoittaa, että ihmisten valemuistoissa on johdonmukaisuuksia kuvista, joita he eivät oikeasti ole koskaan edes nähneet, kuvailee apulaisprofessori Wilma Bainbridge tiedotteessa .

Osaisitko itse? Valitse näistä kuvista ne aidot ja ja alkuperäiset:

Mandela-efekteiksi luettuja kuvia olivat esimerkiksi C3PO, jonka jalat ovat valemuistoista huolimatta eriväriset; Fruit of the Loom -paitojen logo, jonka taustalla moni muistaa ruskean runsaudensarven ; Pikachu, jonka hännässä ei suinkaan ole mustaa raitaa, sekä Monopoly-pelin mies, jolla ei ole monokkelia, vaikka valemuisto näin väittääkin.

"Rikkaalla ukolla" ei ollutkaan monokkelia

Kun koehenkilöitä sitten pyydettiin hetkeä myöhemmin valitsemaan oikea kuva oikean ja manipuloidun kuvan väliltä, henkilöt valitsivat säännönmukaisesti Mandela-efektin leiman saaneita kuvia huolimatta siitä, että olivat vain hetkeä aiemmin nähneet kuvasta oikean version. Moni muokatun kuvan valinneista kertoi esimerkiksi nähneensä äsken tutkimassaan oikeassa kuvassa Fruit of the Loom -logossa ruskean korin, vaikka näin ei ollut.

Tässäkin teoriassa kuitenkin on aukko: kun koehenkilöiden piti valita oikea logo kolmesta kuvasta, he valitsivat Mandela-efekteistä tutun kuvan, vaikka toinen manipuloitu kuva olisi ollut loogisempi. Koehenkilöt esimerkiksi valitsivat ruskean runsaudensarven sisältävän Fruit of the Loom -logon, vaikka tarjolla olisi ollut logo, jossa hedelmien alla on lautanen.