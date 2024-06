Mika Kalliolle vaaditaan vankeutta talousrikoksista – syytteiden ytimessä kahdeksan euron kauppa

Syyttäjän mukaan Kallio, 41, on vuonna 2015 tarkoituksellisesti hävittänyt tai muuten luovuttanut omaisuuttaan niin, että on itse aiheuttanut itsensä maksukyvyttömäksi tulemisen tai muuten oleellisesti pahentanut omaa maksukyvyttömyyttään. Lisäksi syyttäjä katsoo Kallion salanneen omaisuuttaan tai antaneen muuten harhaanjohtavaa tietoa ulosottoselvityksessä keväällä 2017, jotta hän onnistuisi saattamaan omaisuuttaan velkojiensa ja ulosoton ulottumattomiin.



Syyttäjä katsoo, että rikoksilla on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja että niitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeinä.



Syyttäjä vaati haastehakemuksessa Kalliolle aluksi yhteensä yli kahden vuoden pituista vankeusrangaistusta, mutta käräjäkäsittelyn aikana vaatimus lieveni puolentoista vuoden ehdolliseksi rangaistusvaatimukseksi.



Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa ennakkovastauksessa Kallio myöntää syytteet. Hän katsoo, että oikeudenmukainen seuraus olisi noin yhden vuoden ehdollinen rangaistus.