Mikä ajoi 16-vuotiaat tekemän niin julman teon? Rikostoimittaja nostaa esille yllättävän syyn nuorten väkivallan lisääntymiselle

Tämä vuosi on ollut erittäin huolestuttava nuorten väkivallan lisääntymisen osalta. Ominaispiirre on myös se, että hullaannutaan porukalla ja kohdistetaan väkivaltaa yhteen henkilöön useamman ihmisen voimin.

Lehtisen mukaan taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten huumekauppa, mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen. Yksi pohtimisen arvoinen asia on myös se, miten koronapandemia on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin. Jos se on kiristänyt aikuisten hermoja ja ilmapiiriä, niin varmasti näin on käynyt myös nuorten osalta.