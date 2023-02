Pääministeri Marin: Suomen ja Ruotsin on syytä liittyä Natoon yhtäaikaisesti – "Se on meidän etumme ja se on Naton etu"

– Näkisin näin, että tässä tilanteessa on syytä pysyä rauhallisena. Tärkeä viesti on se, että Suomi ja Ruotsi jakavat yhteisen turvallisuusympäristön. Molempien maiden sekä Naton intressissä on se, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon yhtäaikaisesti. Sillä on turvallisuuspoliittiset ulottuvuutensa ja se ei ole mikään pieni kysymys. Kyse ei ole vain siitä, että olemme hyviä naapureita.