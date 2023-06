Mika Aaltola arvioi Putinin olevan pahimman painajaisensa äärellä: ”Hän on varmasti hermostunut ja peloissaan”

– Hänen asemansa on heikentynyt. Putin on varmasti hermostunut ja peloissaan. Pahimmat painajaiset Putinilla ovat, että Venäjällä nousee kapinahenkeä. Nyt se nousee niiden sotilaiden parista, jotka ovat käyneet Ukrainassa kamppailua pitkään.

– Yksi keskeinen asia, mitä Putin on aina halunnut korostaa, on, että Venäjän uhrautumiskyky on rajaton. Siksi se tulee jatkamaan tätä sotaa hamaan tappiin saakka, ja länsi nääntyy tämän näkymän edessä. Nyt näemme, että kamelin selkä saattaa katketa yllättävän helposti.

– Täsmälleen ottaen nyt ei tiedetä, missä valta on. Sitä on tietysti Putinilla ja hänen lähipiirillään hyvinkin paljon vieläkin, mutta toisaalta siellä Kremlissä on varmasti klikkejä, jotka haistavat verta ilmassa. He ovat valmiita tukemaan seuraavaa johtajaa, jos sellainen ilmestyy.